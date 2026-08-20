Cientos de trabajadores de la CCSS denuncian hasta tres meses sin recibir salario y se movilizan este jueves

Undeca denunció que cientos de trabajadores de la CCSS acumulan entre uno y tres meses sin recibir salario y exigió a las autoridades una solución inmediata.

Cientos de trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acumulan entre uno y hasta tres meses sin recibir su salario, según denunció este jueves la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).

Ante los atrasos, un grupo de funcionarios afectados convocó una movilización para este jueves 20 de agosto, a partir de las 8:30 a. m., en avenida segunda, frente a las oficinas centrales de la CCSS, en San José.

Según Undeca, entre las personas afectadas hay personal médico, de enfermería, profesionales, funcionarios de aseo y vigilancia, así como trabajadores de otros servicios.

El sindicato afirmó que los funcionarios han continuado cumpliendo con sus labores pese a que algunos acumulan uno, dos y hasta tres meses sin recibir el pago correspondiente.

La organización aseguró que la falta de salario ha provocado endeudamiento, estrés y angustia entre los afectados y sus familias.

Sindicato señala problemas con implementación del SIPE

Undeca vinculó parte de la problemática con la implementación del Sistema Integrado de Gestión de las Personas (SIPE), que, según afirmó, ha generado dificultades en la tramitación de nombramientos, sustituciones, cadenas de interinazgo, cubrelibres y pagos.

El sindicato añadió que la situación se habría complicado por la falta de personal suficiente para atender oportunamente esos trámites.

Undeca aseguró que ha realizado gestiones y reuniones con autoridades de la institución para buscar soluciones, pero sostuvo que los atrasos continúan y las respuestas recibidas hasta ahora han sido insuficientes.

La organización solicitó a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, a la Junta Directiva y a las autoridades responsables garantizar el pago inmediato de los salarios pendientes y adoptar medidas para evitar nuevos atrasos.

La denuncia se produce, además, después de más de seis años de congelamiento salarial, según destacó el sindicato.

La Nación consultará a la CCSS sobre cuántos funcionarios presentan atrasos salariales, las razones de los impagos y cuándo se normalizará la situación.