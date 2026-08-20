El País

Cientos de trabajadores de la CCSS denuncian hasta tres meses sin recibir salario y se movilizan este jueves

Undeca informó que los trabajadores convocaron una manifestación frente a las oficinas centrales de la Caja

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Por Cristian Mora
Huega de empleados de CCSS
Undeca denunció que cientos de trabajadores de la CCSS acumulan entre uno y tres meses sin recibir salario y exigió a las autoridades una solución inmediata. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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