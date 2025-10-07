El País

Cielo despejado obsequió a Costa Rica deslumbrante ‘luna del cazador’ este lunes y madrugada de martes

Quienes alzaron la vista al cielo fueron premiados con la primera superluna del 2025. Vea aquí algunas imágenes del inolvidable espectáculo celeste

Por Juan Fernando Lara Salas
Superluna de octubre
07/10/2025 Tibás. Así se despidió esta madrugada la luna llena de octubre, también llamada luna de cosecha. El satélite plateado lució esplendoroso y destacó como la primera de las tres superlunas consecutivas de este año, es decir, que alcanzó el perigeo o punto más cercano a nuestro planeta, haciéndola parecer más grande y llena. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

