La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la decisión del Gobierno de Costa Rica de impedirle el ingreso al país a Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para Palestina.

“La CIDH expresa preocupación por la decisión del Estado de impedir el ingreso de Francesca Albanese (...) llama al Estado a reconsiderar su decisión, cumplir sus obligaciones internacionales y garantizar espacios de diálogo abierto y plural”, manifestó la Corte en sus redes sociales.

La Dirección General de Migración y Extranjería le negó la entrada a Albanese la tarde del jueves 26 de noviembre, tras alegar que tiene una alerta internacional por supuestos vínculos con actos terroristas.

La abogada especializada en derechos humanos fue invitada por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) para ser galardonada con un doctorado honoris causa, el cual recibió desde una sala de espera del aeropuerto Juan Santamaría, donde permanece retenida.