Chances de la JPS: vea los números ganadores para el sorteo de este viernes 12 de setiembre

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este viernes 12 de setiembre el sorteo de los chances número 6973.
El número ganador del premio mayor fue el 05 con la serie 699; paga ¢120 millones por emisión.
El segundo premio se lo dejó el número 58 con la serie 406. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.
En tanto, el número 55 con la serie 764 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.
El 59 fue el número duplicador que paga ¢15.000 por emisión.
LEA MÁS: Matemático explica cuáles son las probabilidades de ganar la lotería en Costa Rica