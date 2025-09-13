El País

Chances de la JPS: vea los números ganadores para el sorteo de este viernes 12 de setiembre

Combinación ganadora del premio mayor de los Chances paga ¢120 millones por entero

Por Mónica Cerdas Gómez
La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
El número ganador del premio mayor fue el 05 con la serie 699







Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

