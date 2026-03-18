Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 17 de marzo

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 17 de marzo, el sorteo de los chances número 7.019.
El número ganador del premio mayor fue el 66 con la serie 704. Paga ¢80 millones por emisión.
El segundo premio se lo dejó el número 18 con la serie 543. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.
En tanto, el número 73 con la serie 631 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.
Además, el número duplicador fue el 80, que paga ¢10.000 por emisión