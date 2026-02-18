Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 17 de febrero

La combinación ganadora del premio mayor del martes 17 de febrero del 2026 fue el número 70 con la serie 924.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 17 de febrero, el sorteo de los chances número 7.010.

El número ganador del premio mayor fue el 70 con la serie 924. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 50 con la serie 249. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 23 con la serie 570 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 44, que paga ¢10.000 por emisión.