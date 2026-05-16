Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 15 de mayo

Sorteo de chances de la JPS de este viernes 15 de mayo.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 15 de mayo, el sorteo de los chances número 7.035.

El número ganador del premio mayor fue el 82 con la serie 007. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 76 con la serie 272. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 43 con la serie 486 fue el merecedor del tercer premio de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 35, que paga ¢15.000 por emisión.