Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 14 de abril

Chances de la JPS de este martes 14 de abril.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 14 de abril, el sorteo de los chances número 7.025.

El número ganador del premio mayor fue el 62 con la serie 882. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 23 con la serie 882. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 97 con la serie 193 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 10, que paga ¢10.000 por emisión.