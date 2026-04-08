Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 7 de abril

Sorteo de chances de la JPS.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 7 de abril, el sorteo de los chances número 7.023.

El número ganador del premio mayor fue el 16 con la serie 293. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 67 con la serie 151. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 13 con la serie 717 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 41, que paga ¢10.000 por emisión.