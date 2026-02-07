Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 6 de febrero

Sorteo de los chances de la JPS.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este viernes 6 de febrero el sorteo de los chances número 7.007.

El número ganador del premio mayor fue el 02 con la serie 843. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 99 con la serie 685. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 74 con la serie 583 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

El número duplicador fue el 22, que paga ¢15.000 por emisión.