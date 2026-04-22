Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 21 de abril

Sorteo de chances de la JPS de este martes 21 de abril.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 21 de abril, el sorteo de los chances número 7.028.

El número ganador del premio mayor fue el 73 con la serie 688. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 15 con la serie 615. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 67 con la serie 958 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 16, que paga ¢10.000 por emisión.