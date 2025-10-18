Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 17 de octubre

Sorteo de chances del 17 de octubre.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 17 de octubre, el sorteo de los chances número 6.983.

El número ganador del premio mayor fue el 13 con la serie 795; y paga ¢125 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 41 con la serie 843. Esta combinación otorga ¢22 millones por entero.

En tanto, el número 19 con la serie 698 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢10 millones por emisión.

El acumulado está en ¢620 millones