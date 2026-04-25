Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 24 de abril

Chances de la JPS del viernes 24 de abril.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 24 de abril, el sorteo de los chances número 7.029.

El número ganador del premio mayor fue el 32 con la serie 374. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 75 con la serie 733. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 92 con la serie 438 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 83, que paga ¢15.000 por emisión.