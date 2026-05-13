Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 12 de mayo

Sorteo de chances de la JPS de este martes 12 de mayo.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 12 de mayo, el sorteo de los chances número 7.034.

El número ganador del premio mayor fue el 68 con la serie 207. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 13 con la serie 779. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 27 con la serie 047 fue el merecedor del tercer premio, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 82, que paga ¢10.000 por emisión.