El País

Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 9 de junio

Combinación ganadora del premio mayor de los chances paga ¢80 millones por emisión

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Por Sebastián Sánchez
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Sorteo de chances de la JPS de este martes 9 de junio. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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