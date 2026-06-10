Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 9 de junio

Sorteo de chances de la JPS de este martes 9 de junio.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 9 de junio, el sorteo de los chances número 7.043.

El número ganador del premio mayor fue el 12 con la serie 875. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 08 con la serie 733. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 75 con la serie 009 fue el merecedor del tercer premio, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 47, que paga ¢10.000 por emisión.