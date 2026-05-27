Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 26 de mayo

Sorteo de chances de la JPS de este martes 26 de mayo.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 26 de mayo, el sorteo de los chances número 7.038.

El número ganador del premio mayor fue el 53 con la serie 040. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 08 con la serie 799. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 75 con la serie 262 fue el merecedor del tercer premio, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 08, que paga ¢10.000 por emisión.