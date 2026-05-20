Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 19 de mayo

Sorteo de chances de la JPS de este martes 19 de mayo.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 19 de mayo, el sorteo de los chances número 7.036.

El número ganador del premio mayor fue el 24 con la serie 352. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 06 con la serie 617. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 94 con la serie 015 fue el merecedor del tercer premio, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 91, que paga ¢10.000 por emisión.