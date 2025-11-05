Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 4 de noviembre

Sorteo de Chances de la JPS de este martes 4 de noviembre.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 4 de noviembre, el sorteo de los chances número 6.988.

El número ganador del premio mayor fue el 17 con la serie 604; y paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 04 con la serie 255. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 20 con la serie 552 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 82,que paga ¢10.000 por emisión.