Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 5 de mayo

Sorte de chances de la JPS de este martes 5 de mayo.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 5 de mayo, el sorteo de los chances número 7.032.

El número ganador del premio mayor fue el 02 con la serie 958. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 52 con la serie 175. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 59 con la serie 183 fue el merecedor del tercer premio, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 82, que paga ¢10.000 por emisión.