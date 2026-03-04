Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 3 de marzo

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 3 de marzo, el sorteo de los chances número 7.015.
El número ganador del premio mayor fue el 85 con la serie 871. Paga ¢80 millones por emisión.
El segundo premio se lo dejó el número 74 con la serie 551. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.
En tanto, el número 78 con la serie 654 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.
Además, el número duplicador fue el 96, que paga ¢10.000 por emisión.