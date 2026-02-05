Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este miércoles 4 de febrero

Sorteo número 7.006 de los chances de la JPS.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este miércoles 4 de febrero, el sorteo de los chances número 7.006.

El número ganador del premio mayor fue el 35 con la serie 478. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 27 con la serie 966. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 24 con la serie 389 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 35, que paga ¢10.000 por emisión.