Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 22 de mayo

Sorteo de chances de este viernes 22 de mayo.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 22 de mayo, el sorteo de los chances número 7.037.

El número ganador del premio mayor fue el 56 con la serie 816. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 03 con la serie 043. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 58 con la serie 705 fue el merecedor del tercer premio de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 92, que paga ¢15.000 por emisión.