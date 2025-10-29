Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 28 de octubre

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este martes 28 de octubre el sorteo de los chances número 6.986.

El número ganador del premio mayor fue el 22 con la serie 334; paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 36 con la serie 241. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 72 con la serie 536 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 78, que paga ¢10.000 por emisión.