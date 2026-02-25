Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 24 de febrero

Sorteo de chances del martes 24 de febrero.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 24 de febrero, el sorteo de los chances número 7.012.

El número ganador del premio mayor fue el 33 con la serie 518. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 82 con la serie 199. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 60 con la serie 744 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 18, que paga ¢10.000 por emisión.