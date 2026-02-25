El País

Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 24 de febrero

Consulte aquí los números favorecidos en el sorteo número 7.012

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Sorteo de los chances 7.006 de la JPS
Sorteo de chances del martes 24 de febrero. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.