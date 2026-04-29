El País

Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 28 de abril

Combinación ganadora del premio mayor de los chances paga ¢80 millones por emisión

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Por Sebastián Sánchez
La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
Sorteo de chances de la JPS de este 28 de abril. (Captura de pantalla)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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