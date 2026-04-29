Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 28 de abril

Sorteo de chances de la JPS de este 28 de abril.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 28 de abril el sorteo de los chances número 7.030.

El número ganador del premio mayor fue el 02 con la serie 043. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 16 con la serie 108. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 57 con la serie 959 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 08, que paga ¢10.000 por emisión.