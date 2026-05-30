Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 29 de mayo

Sorteo de chances de la JPS de este viernes 29 de mayo.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 29 de mayo, el sorteo de los chances número 7.039.

El número ganador del premio mayor fue el 30 con la serie 269. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 04 con la serie 131. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 12 con la serie 969 fue el merecedor del tercer premio de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 09, que paga ¢15.000 por emisión.