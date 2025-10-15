Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 14 de octubre

Sorte de chances del 14 de octubre.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 14 de octubre, el sorteo de los chances número 6.982.

El número ganador del premio mayor fue el 01 con la serie 431; paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 62 con la serie 079. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 24 con la serie 309 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 91, que paga ¢10.000 por emisión.