Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 13 de febrero

Sorteo de chances 7.009 de la JPS.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 13 de febrero, el sorteo de los chances número 9.009.

El número ganador del premio mayor fue el 91 con la serie 023. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 15 con la serie 361. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 16 con la serie 661 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 53, que paga ¢15.000 por emisión.