Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 16 de enero

Sorteo de los chances número 7.000 de la JPS.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 16 de enero, el sorteo de los chances número 7.000.

El número ganador del premio mayor fue el 00 con la serie 884. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 13 con la serie 753. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 51 con la serie 305 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 37, que paga ¢15.000 por emisión.