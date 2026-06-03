Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 2 de junio

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 2 de junio, el sorteo de los chances número 7.041.
El número ganador del premio mayor fue el 58 con la serie 941. Paga ¢80 millones por emisión.
El segundo premio se lo dejó el número 60 con la serie 797. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.
En tanto, el número 01 con la serie 386 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.
Además, el número duplicador fue el 05, que paga ¢10.000 por emisión.