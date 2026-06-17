Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 16 de junio

Sorteo de chances de este 16 de junio.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 16 de junio, el sorteo de los chances número 7.045.

El número ganador del premio mayor fue el 39 con la serie 707. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 53 con la serie 728. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 88 con la serie 703 fue el merecedor del tercer premio, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 88, que paga ¢10.000 por emisión.