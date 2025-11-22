Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 21 de noviembre

Sorteo de los chances de la JPS número 6.993.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 21 de noviembre, el sorteo de los chances número 6.993.

El número ganador del premio mayor fue el 02 con la serie 477. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 94 con la serie 635. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 43 con la serie 953 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 21, que paga ¢15.000 por emisión.