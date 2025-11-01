Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 31 de octubre

La JPS realizó esta noche el sorteo de los chances de este viernes 31 de octubre.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 31 de octubre, el sorteo de los chances número 6.987.

El número ganador del premio mayor fue el 85 con la serie 474. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 82 con la serie 626. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 99 con la serie 043 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 27, que paga ¢15.000 por emisión.

