El País

Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 31 de octubre

Combinación ganadora del premio mayor de los chances paga ¢120 millones por emisión

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
La JPS realizó esta noche el sorteo de los chances de este viernes 31 de octubre. (Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JPSchances
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.