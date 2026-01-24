Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 23 de enero

Sorteo de chances de la JPS de este viernes 23 de enero.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 23 de enero, el sorteo de los chances número 7.002.

El número ganador del premio mayor fue el 45 con la serie 535. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 34 con la serie 004. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 34 con la serie 362 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 59, que paga ¢15.000 por emisión.