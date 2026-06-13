Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 12 de junio

Sorteo de chances de las JPS de este viernes 12 de junio.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 12 de junio, el sorteo de los chances número 7.044.

El número ganador del premio mayor fue el 93 con la serie 417. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 80 con la serie 069. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 93 con la serie 497 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 87, que paga ¢15.000 por emisión.