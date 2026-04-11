Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 10 de abril

Sorteo de chances de la JPS de este viernes 10 de abril.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 10 de abril, el sorteo de los chances número 7.024.

El número ganador del premio mayor fue el 27 con la serie 203. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 00 con la serie 375. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 20 con la serie 647 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 14, que paga ¢15.000 por emisión.