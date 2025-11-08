Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 7 de noviembre

El sorteo de los chances número 6.989.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 7 de noviembre, el sorteo de los chances número 6.989.

El número ganador del premio mayor fue el 07 con la serie 277. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 12 con la serie 936. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 17 con la serie 941 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 26, que paga ¢15.000 por emisión.