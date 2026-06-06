Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 5 de junio

Sorteo de chances de la JPS de este viernes 5 de junio.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 5 de junio, el sorteo de los chances número 7.042.

El número ganador del premio mayor fue el 96 con la serie 300. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 45 con la serie 913. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 05 con la serie 802 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 35, que paga ¢15.000 por emisión.