Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 10 de febrero

El número 07 con la serie 732 se llevó el premio mayor del martes 10 de febrero del 2026.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 10 de febrero, el sorteo de los chances número 7.008.

El número ganador del premio mayor fue el 07 con la serie 732. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 39 con la serie 369. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 98 con la serie 164 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 60, que paga ¢10.000 por emisión.