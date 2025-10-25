Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 24 de octubre

Sorteo de los chances del viernes 24 de octubre.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este viernes 24 de octubre el sorteo de los chances número 6.985.

El número ganador del premio mayor fue el 17 con la serie 675; paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 61 con la serie 492. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 83 con la serie 525 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 55, que paga ¢15.000 por emisión.