Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 8 de mayo

Sorteo de chances de la JPS de este viernes 8 de mayo.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 8 de mayo, el sorteo de los chances número 7.033.

El número ganador del premio mayor fue el 92 con la serie 842. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 00 con la serie 863. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 68 con la serie 621 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 28, que paga ¢15.000 por emisión.