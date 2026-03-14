Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 13 de marzo

Sorteo de chances de la JPS.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 13 de marzo, el sorteo de los chances número 7.018.

El número ganador del premio mayor fue el 08 con la serie 505. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 06 con la serie 450. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 77 con la serie 686 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 32, que paga ¢15.000 por emisión.