Chances de la JPS: vea los números ganadores de la lotería popular del sorteo mundialista de este sábado 30 de mayo

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo el sorteo mundialista N°. 7040 este sábado 30 de mayo, el cual repartió ¢12,5 millones entre los tres permios de importancia.

Para esta ocasión, estos fueron los premios de importancia:

Premio mayor:

Número: 32.

Series: 604, 483, 479, 181, 800, 594, 164 y 411.

Premio: ¢7,5 millones por entero. Son ocho premios con el mismo número y distintas series.

Segundo premio:

Número: 68.

Series: 646, 190, 445, 110 y 496.

Premio: ¢3 millones. Son cinco premios con el mismo número y distintas series.

.Tercer premio:

Número: 75.

Series: 457, 809, 988, 945 y 473.

Premio: ¢2 millones. Son cinco premios con el mismo número y distintas series.

El acumulado será de ¢150 millones para este domingo 31 de mayo, ya que la bolita salió en blanco.

En su lugar, este sábado se sortearon 2 millones para el número 51 con la serie 940.