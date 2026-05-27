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Chances de la JPS: vea la lista oficial de la lotería popular del sorteo Nº 7.038 de este martes 26 de mayo

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Por Yucsiany Salazar
26/06/2024 San José. Los puestos oficiales de la Junta de Protección Social ya no ofrecían chances este jueves desde antes de mediodía y algunos puestos incluso permanecían cerrados. Solo algunos vendedores independientes tenían algunos pedacitos pero obviamente apelaban a la especulación. Foto: Rafael Pacheco Granados
Sorteo de chances de la JPS de este martes 26 de mayo. (Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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