Chances de la JPS: vea la lista oficial de la lotería popular del sorteo Nº 7.041 de este martes 2 de junio

Sorteo de chances de este 2 de junio.

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo el sorteo N.º 7.041 de los chances, que repartió ¢112 millones entre los tres premios principales.

En la publicación oficial, la JPS detalla la lista completa de premios del sorteo, con los números ganadores y los montos asignados. El documento incluye el premio mayor, segundo y tercer premio, así como el número duplicador, Nuevos Tiempos, los tres Monazos y la información del acumulado.

Para esta ocasión, estos fueron los premios de importancia:

Premio mayor: número 58 , serie 941, con un premio de ¢80 millones por emisión.

número , serie 941, con un premio de ¢80 millones por emisión. Segundo premio: número 60 , serie 797, con un premio de ¢25 millones por entero.

número , serie 797, con un premio de ¢25 millones por entero. Tercer premio: número 01, serie 386, con un premio de ¢7 millones por emisión.

En cuanto al acumulado, para el próximo sorteo estará en ¢200 millones. En su lugar, se repartieron ¢2 millones para la combinación con el número 00 y la serie 174.

Vea la lista completa a continuación:

La Junta de Protección Social (JPS) detalló la lista oficial de ganadores del sorteo del martes 2 de junio. (JPS/JPS)