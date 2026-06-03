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Chances de la JPS: vea la lista oficial de la lotería popular del sorteo Nº 7.041 de este martes 2 de junio

Lea aquí el detalle de todos los premios del sorteo de los chances de este martes 2 de junio

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Por Yucsiany Salazar
Este 27 de abril se jugó el sorteo 4847 de la Lotería Nacional de la JPS.
Sorteo de chances de este 2 de junio. (JOHN DURAN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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