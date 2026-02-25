Chances de la JPS: vea la lista oficial de la lotería popular del sorteo Nº 7.012 de este martes 24 de febrero

Sorteo de los chances del martes 24 de febrero.

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo el sorteo N.º 7.012 de los chances, que repartió ¢115 millones entre los tres premios principales.

En la publicación oficial, la Junta de Protección Social (JPS) detalla la lista completa de premios del sorteo, con los números ganadores y los montos asignados. El documento incluye el premio mayor, segundo y tercer premio, así como el número duplicador, Nuevos Tiempos, los tres Monazos y la información del acumulado.

En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue el 33 con la serie 518, con un premio de ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo llevó el número 82 con la serie 199. Esta combinación brinda ¢25 millones por entero.

Mientras que el número 60 con la serie 744 fue el ganador del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el acumulado quedó en ¢917 millones en dos emisiones para el sorteo 7.013.

Vea la lista completa a continuación: