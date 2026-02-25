El País

Chances de la JPS: vea la lista oficial de la lotería popular del sorteo Nº 7.012 de este martes 24 de febrero

Lea aquí el detalle de todos los premios del sorteo de los chances de este martes 24 de febrero

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Sorteo de los chances 7.006 de la JPS
Sorteo de los chances del martes 24 de febrero. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChancesJPS
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.