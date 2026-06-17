Chances de la JPS: vea la lista oficial de la lotería popular del sorteo Nº 7.045 de este martes 16 de junio

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo el sorteo N.º 7.045 de los chances, que repartió ¢112 millones entre los tres premios principales.
En la publicación oficial, la JPS detalla la lista completa de premios del sorteo, con los números ganadores y los montos asignados. El documento incluye el premio mayor, segundo y tercer premio, así como el número duplicador, Nuevos Tiempos, los tres Monazos y la información del acumulado.
Para esta ocasión, estos fueron los premios de importancia:
- Premio mayor: número 39, serie 707, con un premio de ¢80 millones por emisión.
- Segundo premio: número 53, serie 728, con un premio de ¢25 millones por entero.
- Tercer premio: número 88, serie 703, con un premio de ¢7 millones por emisión.
En cuanto al acumulado, para el próximo sorteo estará en ¢350 millones. En su lugar, se repartieron ¢2 millones para la combinación con el número 35 y la serie 890.
Vea la lista completa a continuación: