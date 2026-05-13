Chances de la JPS: vea la lista oficial de la lotería popular del sorteo Nº 7.034 de este martes 12 de mayo

Sorteo de chances de la JPS de este martes 12 de mayo.

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo el sorteo N.º 7.034 de los chances, que repartió ¢112 millones entre los tres premios principales.

En la publicación oficial, la JPS detalla la lista completa de premios del sorteo, con los números ganadores y los montos asignados. El documento incluye el premio mayor, segundo y tercer premio, así como el número duplicador, Nuevos Tiempos, los tres Monazos y la información del acumulado.

Para esta ocasión, estos fueron los premios de importancia:

Premio mayor: número 68, serie 207, con un premio de ¢80 millones por emisión.

número 68, serie 207, con un premio de ¢80 millones por emisión. Segundo premio: número 13, serie 779, con un premio de ¢25 millones por entero.

número 13, serie 779, con un premio de ¢25 millones por entero. Tercer premio: número 27, serie 047, con un premio de ¢7 millones por emisión.

Vea la lista completa a continuación: