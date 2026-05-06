Chances de la JPS: vea la lista oficial de la lotería popular del sorteo Nº 7.032 de este martes 5 de mayo

Chances de la JPS de este 5 de mayo.

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo el sorteo N.º 7.030 de los chances, que repartió ¢115 millones entre los tres premios principales.

En la publicación oficial, la JPS detalla la lista completa de premios del sorteo, con los números ganadores y los montos asignados. El documento incluye el premio mayor, segundo y tercer premio, así como el número duplicador, Nuevos Tiempos, los tres Monazos y la información del acumulado.

Para esta ocasión, estos fueron los premios de importancia:

Premio mayor: número 02, serie 958, con un premio de ¢80 millones por emisión.

número 02, serie 958, con un premio de ¢80 millones por emisión. Segundo premio: número 52, serie 175, con un premio de ¢25 millones por entero.

número 52, serie 175, con un premio de ¢25 millones por entero. Tercer premio: número 59, serie 183, con un premio de ¢7 millones por emisión.

Durante el sorteo, además, también salió el acumulado con una bolsa de ¢1.617 millones, en dos emisiones. La combinación favorecida fue el 28, con la serie 895.

Vea la lista completa a continuación: