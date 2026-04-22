El País

Chances de la JPS: vea la lista oficial de la lotería popular del sorteo Nº 7.028 de este martes 21 de abril

Lea aquí el detalle de todos los premios del sorteo de los chances de este martes 21 de abril

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Por Yucsiany Salazar
La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
Sorteo de chances de la JPS de este martes 21 de abril. (Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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